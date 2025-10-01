|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|14.Dez.2025
| Workbench-Ersatz für Kickstart 1.3: Old Blue Workbench 1.1.0
Mats Eirik Hansens Workbench-Ersatz "Old Blue Workbench" liegt nun in der Version 1.1.0 vor. Zu den Neuerungen zählen Einstellungen für den Zeichensatz und die Hintergründe sowie eine optionale Schaltfläche zum Minimieren eines Fensters. Auch können Fenster auf Wunsch durch einen Doppelklick auf die Titelleiste nach vorne geholt werden.
Die Old Blue Workbench (Blog-Bericht) bietet unter Kickstart 1.3 u.a. verbesserte Menüs ähnlich der Workbench 2.0. Auch gibt es "Browser-Fenster" mit dem Dateipfad sowie Docks und Standard-Icons.
Download: OBWorkbench.lha (339 KB) (snx)
[Meldung: 14. Dez. 2025, 18:38] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.