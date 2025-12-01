15.Dez.2025









Windows: Emu68-Imager 2.1.1.1

Der Emu68-Imager ermöglicht es PiStorm-Benutzern, unter Windows eine SD-Karte mit der Motorola-68K-Emulation Emu68 und einer vorkonfigurierten AmigaOS-3-Installation vorzubereiten. Die neue Version 2.1.1.1 (das Zip-Archiv wird als "Source Code" bezeichnet, enthält aber das PowerShell-Skript) bietet folgende Änderungen im Vergleich zu unserer letzten Meldung: Updated WHDLoadWrapper function to include -UseBasicParsing parameter to suppress warning on newer versions of Powershell

Updated Emu68 Updater to update Videocore.card as well as tooltype

Fixed issue where incorrect version of Emu68info was being used from Emu68-tools repository

Corrected typo in CheckScreenModeandChipset.rexx

Fixed issue with missing text qualifiers

Fixed issue with environment variable names for Pi3

Fixed UI issue with loading settings (dr)



