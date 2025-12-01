|16.Dez.2025
Krzysztof 'deadwood' Smiechowicz
| AROS: Erste experimentelle USB-3-Unterstützung in Poseidon
Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz hat bekanntgegeben, dass USB-3-Support für den Poseidon-USB-Stack durch Nick 'Kalamatee' Andrews in Entwicklung ist und bereits eine erste experimentelle ISO zur Verfügung steht. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, soll dies den Einsatz moderner Hardware (nach 2015) auf AROS-Systemen ermöglichen und damit einen deutlichen Technologiesprung für das System darstellen. (nba)
[Meldung: 16. Dez. 2025, 14:25] [Kommentare: 1 - 16. Dez. 2025, 20:32]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]