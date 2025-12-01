|ENGLISH VERSION
|16.Dez.2025
Amiga France (Forum)
| Pac-Man-Klon: Cat and Mouse für Amiga OCS/ECS
Mit Cat and Mouse von Camden Town Games ist ein neuer Pac-Man-ähnlicher Titel für den Amiga mit OCS- und ECS-Chipsatz erschienen. Das Spiel setzt auf klassisches Labyrinth-Gameplay mit eigener Präsentation im Katz-und-Maus-Jagd-Stil und richtet sich bewusst auch an ältere Amiga-Modelle. (nba)
[Meldung: 16. Dez. 2025, 14:32] [Kommentare: 0]
