16.Dez.2025
Amiga France (Forum)


 Pac-Man-Klon: Cat and Mouse für Amiga OCS/ECS
Mit Cat and Mouse von Camden Town Games ist ein neuer Pac-Man-ähnlicher Titel für den Amiga mit OCS- und ECS-Chipsatz erschienen. Das Spiel setzt auf klassisches Labyrinth-Gameplay mit eigener Präsentation im Katz-und-Maus-Jagd-Stil und richtet sich bewusst auch an ältere Amiga-Modelle. (nba)

