 Linux: Treiber für Mediator-4000-PCI-Bridge
Für Besitzer einer Mediator-4000-PCI-Bridge, die ihre PCI-Steckplätze auch unter Linux nutzen möchten, hat Daniel Palmer einen entsprechenden Treiber geschrieben, dessen Quellcode auf Kernel.org in der Mailing-Liste begutachtet werden kann.

Eine ohne DMA auskommende Netzwerkkarte konnte der Entwickler damit bereits nutzen, bei Grafikkarten indes gibt es noch Schwierigkeiten. (snx)

.