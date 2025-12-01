|ENGLISH VERSION
|17.Dez.2025
| Memory-Spiel: Schmemory
Schmemory ist eine AmiBlitz-Umsetzung des Spiels Memory für mehrere Spieler. Vorausgesetzt wird AGA-Grafik aufgrund der verschiedenen Sprite-Paletten, der Quellcode ist verfügbar. (snx)
