|17.Dez.2025
| Diskettenabbilder am PC oder Mac: Greaseweazle Tools 1.23
Keir Frasers "Greaseweazle" liest ähnlich wie Kryoflux die Magnetschicht der Diskette unabhängig vom verwendeten Format und speichert soviele Informationen wie möglich in einem sogenannten "Flux Level Image" im Supercard-Format (SCP), wodurch das Lesen und Zurückschreiben kopiergeschützter Disketten möglich wird.
Die Änderungen in der Version 1.23 beinhalten neben Fehlerbereinigungen Diskettendefinitionen für Kaypro- und Eagle-Computer sowie die Unterstützung eines vierten Geräts am Shugart-Bus (welche mindestens die Firmware-Version 1.7 voraussetzt). (snx)
[Meldung: 17. Dez. 2025, 13:49] [Kommentare: 2 - 17. Dez. 2025, 23:39]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]