|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|18.Dez.2025
| Linux: Kernel 6.12.62 LTS für X1000/e5500
Christian 'xeno74' Zigotzky hat den Linux-Kernel 6.12.47 LTS ("Langzeitunterstützung") für den AmigaOne X1000 und e5500-Maschinen (X5000/20, X5000/40, Mirari, und QEMU VMs) kompiliert. Enthalten ist jetzt auch ein Docker-Container mit einer Entwicklungsumgebung für die PowerPC-Entwicklung. (cg)
[Meldung: 18. Dez. 2025, 23:26] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.