18.Dez.2025



 AmigaGuide-Magazin: "WhatIFF?", Ausgabe 18
"WhatIFF?" ist ein englischsprachiges Amiga-Magazin im AmigaGuide-Format. Die Themen der 18. Ausgabe sind:

Reviews:
  • Mirari PPC Board
  • Retrospective: Blizzard Accelerator
  • PicoWyfy
  • BassMX
  • Wordz
  • BLOK
  • ChaoticCrazyCastle
Guides:
  • Making Smooth Loops
  • DigiPaint Basics: Part 3
  • Better Audio Sampling
  • How to Backup Your Amiga CF Disk Drive on a Mac
Articles:
  • Keeping Amiga Alive
  • ByteBandit: Looking Back at 2025
  • To Be or Not To Be A Scener
  • Amiga Insight: Amiga Shops
  • Living With a Spouse... and an Amiga
  • Amiga A1200 Accelerator Reccomendation
Interviews:
  • Edwin van den Oosterkamp: BassMX
  • Dan -Zooperdan- Thoresen: YEEP
  • Aidan Holmes: PCMCIACD
  • Electric Black Sheep: Star Dust Wars
  • Alinea (www.amiga-shop.net)
Other:
  • Shell Talk
  • Aminet Pulse
  • Cover Disk:
    • AmiArcadia
    • AmiSSL -5 OS3
    • GoSnap
    • GoVD
    • GoVD GlowIcons
    • GrabScreen
    • LimpidClock
    • ToolsMenu
(cg)

