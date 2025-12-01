|18.Dez.2025
| AmigaGuide-Magazin: "WhatIFF?", Ausgabe 18
"WhatIFF?" ist ein englischsprachiges Amiga-Magazin im AmigaGuide-Format. Die Themen der 18. Ausgabe sind:
Reviews:
Guides:
- Mirari PPC Board
- Retrospective: Blizzard Accelerator
- PicoWyfy
- BassMX
- Wordz
- BLOK
- ChaoticCrazyCastle
Articles:
- Making Smooth Loops
- DigiPaint Basics: Part 3
- Better Audio Sampling
- How to Backup Your Amiga CF Disk Drive on a Mac
Interviews:
- Keeping Amiga Alive
- ByteBandit: Looking Back at 2025
- To Be or Not To Be A Scener
- Amiga Insight: Amiga Shops
- Living With a Spouse... and an Amiga
- Amiga A1200 Accelerator Reccomendation
Other:
- Edwin van den Oosterkamp: BassMX
- Dan -Zooperdan- Thoresen: YEEP
- Aidan Holmes: PCMCIACD
- Electric Black Sheep: Star Dust Wars
- Alinea (www.amiga-shop.net)
(cg)
- Shell Talk
- Aminet Pulse
- Cover Disk:
- AmiArcadia
- AmiSSL -5 OS3
- GoSnap
- GoVD
- GoVD GlowIcons
- GrabScreen
- LimpidClock
- ToolsMenu
[Meldung: 18. Dez. 2025, 23:31] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]