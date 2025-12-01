|19.Dez.2025
| Weihnachtsspiel: Santas Present Drop 5
Rob Smith hat den fünften Teil (amiga-news.de berichtete) seiner mit AMOS programmierten Weihnachtsspielereihe mit dem Titel "The House of the dead Bunnies" veröffentlicht (Video). Diesmal gilt es, die Werkstatt des Weihnachtsmannes von Zombie-Hasen zu befreien, damit die Spielzeugproduktion weitergehen kann. Benötigt wird dazu entweder eine Maus oder eine Lightgun. (dr)
