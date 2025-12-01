amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
19.Dez.2025



 Weihnachtsspiel: Santas Present Drop 5
Rob Smith hat den fünften Teil (amiga-news.de berichtete) seiner mit AMOS programmierten Weihnachtsspielereihe mit dem Titel "The House of the dead Bunnies" veröffentlicht (Video). Diesmal gilt es, die Werkstatt des Weihnachtsmannes von Zombie-Hasen zu befreien, damit die Spielzeugproduktion weitergehen kann. Benötigt wird dazu entweder eine Maus oder eine Lightgun. (dr)

[Meldung: 19. Dez. 2025, 17:31] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.