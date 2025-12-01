amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

19.Dez.2025



 Video: Bildschirmscrollen mit AMOS AMAL
In seinem neuesten Video zeigt Keith 'Yawning Angel' Elcombe eine weitere Möglichkeit, wie man Bildschirme mittels "AMOS Animation Language" (AMAL) und dem Befehl "Screen Offset" scrollen kann. Der gezeigte Code kann kostenlos von der Webseite des Entwicklers heruntergeladen werden. (dr)

[Meldung: 19. Dez. 2025, 17:41] [Kommentare: 0]
.
.