|
|21.Dez.2025
| MacOS/Linux: Amifuse zur Nutzung von Amiga-Dateisystemen
Mit Amifuse lassen sich unter Mac OS und Linux über, wie der Name bereits sagt, FUSE Datenträger mit Amiga-Dateisystemen anmelden. Dabei werden die Originaltreiber des jeweiligen Dateisystems mittels einer 68k-Emulation genutzt. (snx)
[Meldung: 21. Dez. 2025, 07:17] [Kommentare: 0]
