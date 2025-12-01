|21.Dez.2025
| Bildbearbeitung: Graphic Designer, Betaversion 3 (V0.8i)
Graphic Designer ist weder ein Malprogramm noch eine Desktop-Publishing- oder Präsentationsanwendung, sondern bedient sich einzelner Ansätze daraus, indem es das Gestalten von Bildern durch Kombination von Elementen in derzeit bis zu zwölf Ebenen ermöglicht, die hinterher als IFF-Bilddatei (oder fortführbares Projekt) gespeichert werden können.
Die Neuerungen der dritten Betaveröffentlichung (Programmversion 0.8i) beinhalten u.a. weitere unterstützte Bildschirmmodi, Ebenen für Anweisungen, Schaltflächen-Ebenen und die Nutzbarkeit unterschiedlicher Paletten für die einzelnen Ebenen. (snx)
