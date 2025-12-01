|21.Dez.2025
| Marke Eigenbau: Dual-SD-Karten- und Ethernet-Controller für den Amiga 500
Der a500-sd-plus-controller wird auf den CIA-A-Chip des Amiga 500 aufgesteckt und ermöglicht es so, zwei SD-Karten zu verwenden und eine 10-MBit-Netzwerkverbindung zu nutzen. Eine SD-Karte ist als Festplatte gedacht, die andere als im Betrieb austauschbares Medium.
Software-seitig werden das sd-lide.device bzw. das enc28j60.device genutzt. Laut Sysinfo wird eine SD-Karten-Lesegeschwindigkeit von 250 KB/s erreicht; die hauptsächlich von der CPU-Geschwindigkeit abhängige Datenübertragung der Netzwerkverbindung erreicht bis zu 22 KB/s. (snx)
[Meldung: 21. Dez. 2025, 07:18] [Kommentare: 0]
