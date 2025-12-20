amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

21.Dez.2025



 OS4Depot-Uploads bis 20.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 20.12.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
resrc4.lha               dev/mis 138kb 4.1 MC680x0 Disassembler
amiarcadia.lha           emu/gam 11Mb  4.0 Signetics-based machines emulator
sdl3.lha                 lib/mis 10Mb  4.1 Simple DirectMedia Layer 3
amigagpt.lha             net/cha 4Mb   4.1 App for chatting to ChatGPT
vault.lha                net/mis 3Mb   4.0 Minimal application store-ish fo...
rvncd.lha                net/ser 149kb 4.1 Amiga VNC Server
dirmeup_demo.lha         uti/fil 15Mb  4.1 Amiga Files Explorer
capslock_cmd.lha         uti/wor 126kb 4.1 Filtering CapsLock tapping
(snx)

[Meldung: 21. Dez. 2025, 07:18] [Kommentare: 0]
.
.