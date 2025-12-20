amiga-news ENGLISH VERSION
21.Dez.2025



 Aminet-Uploads bis 20.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 20.12.2025 dem Aminet hinzugefügt:
gcc-6.5.0b-x86_64-linux.bz2    dev/cross  1271  OTH GCC 6.5.0b AmigaOS m68k...   
toolbox.lha                    disk/misc    4K  OS3 Communicate with SCSI e...           
openpci68k.lha                 driver/oth 182K  OS3 PCI driver for all brid...         
Hundra.lha                     game/jump  919K  OS3 Hundra                                   
HundraWHD.lha                  game/jump  929K  OS3 HundraWHD                                
ScummVM_AGA_060.lha            game/misc   56M  OS3 Amiga port of ScummVM 2...      
ScummVM_RTG_060.lha            game/misc   64M  OS3 Amiga port of ScummVM 2...      
PrBoom.lha                     game/shoot 1.5M  OS3 Amiga port of PrBoom (D...              
ham_convert.zip                gfx/conv   7.7M  OTH HAM graphic converter                    
WhatIFF4.18.lha                mags/misc   20M  GEN What IFF? #4.18-Decembe...            
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
DOSBox_AGA.lha                 misc/emu   1.8M  OS3 Amiga port of DOSBox                     
Mame106MiniMix1.7c.lha         misc/emu   7.8M  OS3 MAME 0.106 MiniMix R1.7...                 
MistletoePepper.lha            mods/8voic 180K  GEN 16bit 7ch Ambient Amiga...       
IconLib_46.4.lha               util/libs  2.1M  OS3 free icon.library in op...  
MuMin.lha                      util/libs   72K  OS3 Minimal MuLib archive f... 
AmigaGPT.lha                   util/misc  4.4M  VAR App for chatting to Cha...              
VATestprogram.zip              util/misc  9.1M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
OBWorkbench.lha                util/wb    339K  OS3 Workbench replacement f...
(snx)

[Meldung: 21. Dez. 2025, 07:18] [Kommentare: 0]
