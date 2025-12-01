|ENGLISH VERSION
|22.Dez.2025
| Kultmags.com: Amiga-Magazin-Ausgaben ergänzt
Auf kultmags.com werden die Computer- und Videospielzeitschriften der 80er, 90er und frühen 2000er Jahre mit Genehmigung der Rechteinhaber digitalisiert der Nachwelt erhalten. Mit dem diesjährigen Weihnachtsupdate wurde der komplette Jahrgang 1998 des Amiga Magazins hinzugefügt. (dr)
[Meldung: 22. Dez. 2025, 05:47] [Kommentare: 1 - 22. Dez. 2025, 07:17]
