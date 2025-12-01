amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
22.Dez.2025



 Breakout-Klon: Invanoid
Invanoid wird vom Autor beschrieben als "ein experimentelles Retro-Spiel, das klassische Space Invaders- und Breakout-Mechaniken zu einem intensiven Arcade-Kampf kombiniert" (Video). Das Spiel wurde in AMOS Pro erstellt, empfohlen wird ein Amiga 1200 bzw. ein Amiga mit Turbo-Karte. (dr)

[Meldung: 22. Dez. 2025, 06:18] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.