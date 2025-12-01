|22.Dez.2025
amigazen project, das auch die Weiterentwicklung des Webbrowsers AWeb vorantreibt, hat ein Kommandozeilentool veröffentlicht, mit dem man IFF-Bilder in in das PNG-Format konvertieren kann. iff2png unterstützt alle wichtigen IFF-Bildformate einschließlich ILBM, PBM, RGBN, RGB8, DEEP, ACBM, YUVN und FAXX. Es wählt automatisch das optimale Profil für die PNG-Datei auf der Grundlage der Eigenschaften der Quelldatei. Benötigt wird mindestens AmigaOS 3.1. (dr)
