|24.Dez.2025
| Demoversion: Nachprogrammierung von Halo Zero
Das kostenlose Fan-Spiel Halo Zero, das 2005 für Windows erschien, erfährt eine inoffizielle Nachprogrammierung mittels der Scorpion Engine. Als Vorschau zu Weihnachten wurde eine Demoversion mit bloß einem Level veröffentlicht, empfohlen wird mindestens ein 68020-Prozessor, idealerweise sollten es 50 MHz sein. (snx)
[Meldung: 24. Dez. 2025, 16:16] [Kommentare: 0]
