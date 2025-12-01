|ENGLISH VERSION
|24.Dez.2025
Look Behind You (ANF)
| Die Siedler 2: Festlicher Gruß mit einer exklusiven Weihnachts-Map
Pressemitteilung: "Die Siedler II - Gold-Edition" zählt zu den beliebtesten Aufbau-Strategiespielen aller Zeiten: detailverliebt, charmant und voller Wuselfaktor. In der offiziellen Amiga-Version von Look Behind You erlebt ihr das Spiel seit diesem Jahr endlich dort, wo alles begann: auf unserem Lieblings-Computer!
Look Behind You sagt zum Weihnachtsfest mit einer kleinen Überraschung Danke: Ab sofort könnt ihr euch eine exklusive Weihnachtskarte kostenlos herunterladen und mit der Originalversion von Die Siedler II spielen - angelehnt an das Fest in Form eines dekorierten Weihnachtsbaums mit Kugeln und reichlich Gold zum Entdecken.
Frohe Feiertage und fröhliches Wuseln! (snx)
[Meldung: 24. Dez. 2025, 16:16] [Kommentare: 1 - 24. Dez. 2025, 16:25]
