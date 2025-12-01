|ENGLISH VERSION
|25.Dez.2025
Seiya (ANF)
| PDF-Magazin: REV'n'GE 176 - Christmas 2025 (italienisch/englisch)
Das PDF-Magazin REV'n'GE ("Retro Emulator Vision and Game") liegt neben dem italienischen Original auch in englischer Übersetzung vor. Die Spiele-Reviews der REV'n'GE vergleichen, wo verfügbar, die Umsetzungen von Klassikern zwischen unterschiedlichen damaligen Plattformen. Zudem wird versucht, auch weniger bekannte Retrospiele herauszusuchen.
In der neuesten Ausgabe 176 geht es amigabezogen um den Klassiker Whale's Voyage und die Neuerscheinung YEET. (nba)
[Meldung: 25. Dez. 2025, 18:36] [Kommentare: 0]
