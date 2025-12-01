25.Dez.2025

AmiStreamRaider bringt Twitch-Streams auf den Amiga

Mit AmiStreamRaider ist ein Softwarepaket erschienen, mit dem sich Twitch-Streams erstmals auf klassischen 68k-Amigas abspielen lassen.



Das Softwarepaket besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem Server (Docker x64), der als Docker-Container gestartet wird, und einem Client (Amiga 68k), der unter AmigaOS läuft.



AmiStreamRaider unterstützt neben dem eigentlichen Abspielen von Streams auch das Einloggen in den eigenen Twitch-Account, das Suchen von Kanälen und Games und das Laden der Favoritenliste. Unterstützt werden verschiedene Transcoder-Profile von LowRes (180x100) bis 720p.



Als Systemvoraussetzungen für den Client (Amiga 68k) wird ein 68040 Prozessor und AGA genannt, wobei ein schnellerer Prozessor wie 68060, Vampire oder PiStorm und eine Grafikkarte empfohlen werden. Software-seitig wird AmigaOS 3.2, MUI 3.8, RxMUI ARexx, ein TCP/IP-Stack (Roadshow, Miami, Genesis, o.a.), nettools (curl, nc), mpega.library und der RiVA MPEG Video Player (inkludiert) vorausgesetzt. Für die Wiedergabe im Fenster wird ein 16/24bit RTG Workbench Bildschirm benötigt. Eine Internetverbindung muss natürlich für den Stream verfügbar sein.



Die Voraussetzungen für den Server sind eine x64 CPU, 2 GB RAM und Windows, Linux oder Mac OS mit Docker Engine und Docker Compose.



Der Download ist gegen eine freiwillige Spende möglich. (nba)



