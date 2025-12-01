25.Dez.2025









amiga-news.de wünscht frohe Weihnachten!

Bereits zum 27. Mal haben wir die Gelegenheit, unseren Lesern frohe Weihnachten zu wünschen - hätte jemand der Gründerin Petra Struck und ihren Mitstreitern vor knapp drei Jahrzehnten etwas Derartiges prognostiziert, hätte er wohl ein paar Tamagotchis oder ein Motorola-Klapphandy an den Kopf geworfen bekommen.



Wir sind dankbar, dass nicht nur die Amiga-Szene weiterhin Stoff für im Schnitt mehr als 120 Meldungen pro Monat liefert sondern uns auch eine beachtliche Leserschaft weiterhin die Treue hält - und wünschen allen, die uns oder dem Amiga weiter verbunden geblieben sind, ruhige und erholsame Feiertage mit Freunden und Familie.



Wer unsere Arbeit mit einer kleinen Spende unterstützen will, um uns bei der Bezahlung der Serverkosten zu unterstützen, findet auf der Hauptseite einen entsprechenden Paypal-Knopf. Ein ganz dickes Dankeschön auch an alle, die in den letzten Jahren bereits von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben! (cg)



