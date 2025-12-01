|26.Dez.2025
| Weihnachtsspiel: Sleigh Ride and Seek (AGA)
Die Rentiere des Weihnachtsmanns sind mit dem Schlitten durchgebrannt und Weihnachtsgeschenke liegen überall verstreut. In "Sleigh Ride and Seek" (Video) ist es die Aufgabe, diese wieder einzusammeln und zurück zum Haus des Weihnachtsmanns zurückzubringen, bevor er zur letzten Weihnachtslieferung aufbrechen muss. Allerdings sind auch der Grinch und ein großer roter Lastwagen aus der Getränkefabrik auf der Suche nach ihnen.
Der Autor begann die Entwicklung seiner 3D-Amiga-Engine bereits 1994, aktuell arbeitet er an Verbesserungen und Optimierungen. Das Spiel für AGA-Amigas ist ein erstes Arbeitsergebnis. Ein Amiga 1200 mit zusätzliches RAM und einer Turbokarte werden empfohlen. Die Engine ist in Assembler, das Frontend in BlitzBasic geschrieben. (dr)
