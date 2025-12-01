amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

27.Dez.2025



 Tutorial: Zwei Amigas verbinden mit Parnet
Domingo 'Mingo' Fivoli beschreibt in einem Blog die Verbindung zweier Amigas mittels Parallel-Kabel und der Software Parnet. Als Anwendungsbeispiel stellt er das Tool "Netkeys" vor, mit dem sich ein Rechner ohne Tastatur - CDTV, CD32 - von einem zweiten Amiga "fernbedienen" lässt. (cg)

[Meldung: 27. Dez. 2025, 23:18] [Kommentare: 0]
.
.