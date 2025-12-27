amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
28.Dez.2025



 AROS-Archives-Uploads bis 27.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.12.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
sqlite-3.34.0.a-amiga.lha    off/dat 21Mb  SQL database engine
lzop-1.04.x86_64-aros-v11... uti/arc 624kb lzop -- a very fast file compressor
processicon.x86_64-aros-v... uti     73kb  CLI tool to manipulate icon data
(snx)

[Meldung: 28. Dez. 2025, 16:27] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.