|28.Dez.2025
| OS4Depot-Uploads bis 27.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.12.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
stella.lha emu/gam 2Mb 4.1 A multi-platform Atari 2600 VCS ...
flare-game.lha gam/act 140Mb 4.1 Flare-Game Engine
shadernova.lha gra/mis 138kb 4.1 Post-process other apps using fr...
amigagpt.lha net/cha 4Mb 4.1 App for chatting to ChatGPT
dirmeup_demo.lha uti/fil 15Mb 4.1 Amiga Files Explorer
capslock_cmd.lha uti/wor 126kb 4.1 Filtering CapsLock tapping
iptv85.lha vid/mis 2Mb 4.0 85 free IPTV Channels for Emotion
(snx)
[Meldung: 28. Dez. 2025, 16:27] [Kommentare: 0]
