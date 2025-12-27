amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
28.Dez.2025



 OS4Depot-Uploads bis 27.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.12.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
stella.lha               emu/gam 2Mb   4.1 A multi-platform Atari 2600 VCS ...
flare-game.lha           gam/act 140Mb 4.1 Flare-Game Engine
shadernova.lha           gra/mis 138kb 4.1 Post-process other apps using fr...
amigagpt.lha             net/cha 4Mb   4.1 App for chatting to ChatGPT
dirmeup_demo.lha         uti/fil 15Mb  4.1 Amiga Files Explorer
capslock_cmd.lha         uti/wor 126kb 4.1 Filtering CapsLock tapping
iptv85.lha               vid/mis 2Mb   4.0 85 free IPTV Channels for Emotion
(snx)

[Meldung: 28. Dez. 2025, 16:27] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.