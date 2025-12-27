amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
28.Dez.2025



 Aminet-Uploads bis 27.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.12.2025 dem Aminet hinzugefügt:
sqlite-3.34.0.a-amiga.lha      biz/dbase   21M  VAR SQL database engine                      
NetFS-revised.lha              comm/net   806K  VAR Remote filesystem &... 
Christmas-with-balls.lha       demo/aga   1.3M  OS3 KikiProds. - Christmas ...        
ASMPro1.22.lha                 dev/asm    203K  OS3 ASM-Pro v1.22 (update)                   
ASMPro1.22src.lha              dev/asm    793K  GEN ASM-Pro v1.22 source co...                
HollywoodSP.lha                dev/hwood  1.2M  GEN Hollywood 10.0 spanish ...  
lamb.lha                       dev/lang    36K  MOS Tiny Functional Program...     
c2plib.lha                     dev/misc   191K  OS3 chunky2planar as an Ami... 
REDPILLGameCreator.lha         dev/misc   8.4M  OS3 Game Creator with AGA s...            
rkrm-dos.pdf                   docs/misc  1.6M  GEN RKRM AmigaDOS                            
cfd134.lha                     driver/med 139K  OS3 CompactFlash PCMCIA dri... 
ScummVM_ECS_030.lha            game/misc  4.6M  OS3 Amiga port of ScummVM 1...      
ScummVM_RTG_060.lha            game/misc   64M  OS3 Amiga port of ScummVM 2...      
AmiQuake2_AGA.lha              game/shoot 1.7M  OS3 Amiga port of Yamagi Qu...            
AmiQuake2_RTG.lha              game/shoot 1.7M  OS3 Amiga port of Yamagi Qu...            
AmiQuake_AGA.lha               game/shoot 598K  OS3 Amiga port of WinQuake                   
AmiQuake_RTG.lha               game/shoot 6.4M  OS3 Amiga port of WinQuake                   
BOOM_AGA.lha                   game/shoot 1.1M  OS3 Amiga port of BOOM (DOOM)                
BOOM_RTG.lha                   game/shoot 1.1M  OS3 Amiga port of BOOM (DOOM)                
PrBoom.lha                     game/shoot 1.5M  OS3 Amiga port of PrBoom (D...              
ESCAPE_FROM_HELL.adf           game/think 880K  OS3 A nice and easy Sokoban...            
iff2png.lha                    gfx/conv   117K  OS3 Convert IFF images to P...                
32se_onliner.lha               mags/misc  3.1M  OS3 AmigaGuide currated fun...        
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
AT-Wallpaper10.lha             pix/misc   4.3M  GEN HD-Wallpaper #10                         
mwbusb.lha                     pix/mwb      1K  GEN an 8-color USB theme di...      
nextvi.lha                     text/edit  242K  MOS Next vi clone                            
AmigaGPT.lha                   util/misc  4.4M  VAR App for chatting to Cha...
(snx)

[Meldung: 28. Dez. 2025, 16:27] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.