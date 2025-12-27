|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
|28.Dez.2025
| Aminet-Uploads bis 27.12.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.12.2025 dem Aminet hinzugefügt:
sqlite-3.34.0.a-amiga.lha biz/dbase 21M VAR SQL database engine NetFS-revised.lha comm/net 806K VAR Remote filesystem &... Christmas-with-balls.lha demo/aga 1.3M OS3 KikiProds. - Christmas ... ASMPro1.22.lha dev/asm 203K OS3 ASM-Pro v1.22 (update) ASMPro1.22src.lha dev/asm 793K GEN ASM-Pro v1.22 source co... HollywoodSP.lha dev/hwood 1.2M GEN Hollywood 10.0 spanish ... lamb.lha dev/lang 36K MOS Tiny Functional Program... c2plib.lha dev/misc 191K OS3 chunky2planar as an Ami... REDPILLGameCreator.lha dev/misc 8.4M OS3 Game Creator with AGA s... rkrm-dos.pdf docs/misc 1.6M GEN RKRM AmigaDOS cfd134.lha driver/med 139K OS3 CompactFlash PCMCIA dri... ScummVM_ECS_030.lha game/misc 4.6M OS3 Amiga port of ScummVM 1... ScummVM_RTG_060.lha game/misc 64M OS3 Amiga port of ScummVM 2... AmiQuake2_AGA.lha game/shoot 1.7M OS3 Amiga port of Yamagi Qu... AmiQuake2_RTG.lha game/shoot 1.7M OS3 Amiga port of Yamagi Qu... AmiQuake_AGA.lha game/shoot 598K OS3 Amiga port of WinQuake AmiQuake_RTG.lha game/shoot 6.4M OS3 Amiga port of WinQuake BOOM_AGA.lha game/shoot 1.1M OS3 Amiga port of BOOM (DOOM) BOOM_RTG.lha game/shoot 1.1M OS3 Amiga port of BOOM (DOOM) PrBoom.lha game/shoot 1.5M OS3 Amiga port of PrBoom (D... ESCAPE_FROM_HELL.adf game/think 880K OS3 A nice and easy Sokoban... iff2png.lha gfx/conv 117K OS3 Convert IFF images to P... 32se_onliner.lha mags/misc 3.1M OS3 AmigaGuide currated fun... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... AT-Wallpaper10.lha pix/misc 4.3M GEN HD-Wallpaper #10 mwbusb.lha pix/mwb 1K GEN an 8-color USB theme di... nextvi.lha text/edit 242K MOS Next vi clone AmigaGPT.lha util/misc 4.4M VAR App for chatting to Cha...(snx)
[Meldung: 28. Dez. 2025, 16:27]
|
