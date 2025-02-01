amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

29.Dez.2025



 Amiga-ISO-Dateien unter Windows erstellen: ISOCD-Win 1.3.2
ISOCD-Win ist ein C#/.NET-Windows-Ersatz für die native Amiga-ISOCD-Einbindung. Es erstellt aus Windows heraus bootfähige ISO-Image-Dateien, die mit dem Amiga CD32 und CDTV kompatibel sind (amiga-news.de berichtete). Die nun veröffentlichte Version 1.3.2 bietet die Funktion zum Erstellen einer Textdatei mit dem Inhalt eines ISO-Images, die bearbeitet werden kann, um die Position von Dateien innerhalb des ISO-Images zu ändern (Betaversion). (dr)

.
.