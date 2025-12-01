|30.Dez.2025
| Podcast: Ewig gestern mit dem Jahresrückblick 2025
Der Podcast Ewig gestern verabschiedet sich mit Folge 158 ins neue Jahr und wirft unter dem Titel "Game Over - Das war 2025" einen Rückblick auf zwölf Monate Retro-, Film- und Popkultur. Thema sind unter anderem die Jubiläen 40 Jahre Amiga und 40 Jahre NES (USA), das amiga40 Event in Mönchengladbach sowie zahlreiche weitere Ereignisse zwischen Nostalgie, Überraschungen und Abschieden. (nba)
