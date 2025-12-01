|ENGLISH VERSION
|31.Dez.2025
| Video von 2004: Dick van Dyke auf der Siggraph über den Videotoaster
Das Video unter dem Titellink entstand auf der Computergrafik-Fachkonferenz Siggraph 2004. Hier schilderte der Schauspieler Dick van Dyke die Nutzung seines Amigas mit dem Videotoaster. (snx)
[Meldung: 31. Dez. 2025, 17:52] [Kommentare: 1 - 01. Jan. 2026, 04:19]
