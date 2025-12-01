|31.Dez.2025
| Bootbarer Amiga-Emulator: AmiBootEnv 0.5.11
AmiBootEnv ist eine bootbare Amiga-Emulation, die auf Debian-Linux und dem Emulator Amiberry basiert. Im Gegensatz zu ähnlichen Lösungen will der Entwickler hier nur eine möglichst schlanke und einfach zu installierende Basis-Emulation verschiedener Amiga-Modelle bieten, die gewünschten AmigaOS-Versionen samt Anwendungen zu installieren und zu konfigurieren ist Sache des Anwenders (amiga-news.de berichtete).
Seit unserer letzten Meldung wurden eine Konfigurationsauswahl für Nicht-UEFI-Systeme wie den Raspberry Pi sowie AmiBerry-Lite für schwachbrüstige Systeme ergänzt und die optionale Xorg-Unterstützung verbessert. (snx)
[Meldung: 31. Dez. 2025, 17:52]
