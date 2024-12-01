|ENGLISH VERSION
|01.Jan.2026
| amiga-news.de wünscht ein frohes neues Jahr!
Das Team von amiga-news.de hofft, dass unsere Leser Silvester gut überstanden haben und wünscht allen ein frohes neues Jahr. Sowohl für den Amiga als auch für amiga-news.de waren die vergangenen 12 Monate erneut recht erfreulich und wir sind zuversichtlich, dass es auch 2026 wieder viel zu berichten und diskutieren geben wird.
Wir hatten ursprünglich geplant, wie letztes Jahr wieder eine Reihe von statistischen Auswertungen zu präsentieren, die einen Überblick über diverse Aspekte des Nutzerverhaltens unserer Leser geben. Leider sind aussagekräftige Statistiken aufgrund der rasant wachsenden Zugriffszahlen durch Bots mit immer mehr Aufwand verbunden: Vor einem Jahr hatte amiga-news.de beispielsweise innerhalb von 14 Tagen rund 850.000 Zugriffe auf die einzelnen Artikel zu verzeichnen - inzwischen sind es je nach Jahreszeit bis zu 1,6 Milionen Zugriffe innerhalb von zwei Wochen, wovon allerdings nur ein Bruchteil durch tatsächliche, menschliche Leser verursacht wird.
Wir haben uns deswegen dieses Jahr darauf beschränkt, für jeden Monat die beliebteste - also am meisten von hoffentlich echten Lesern aufgerufene - Meldung herauszusuchen.
