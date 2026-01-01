|02.Jan.2026
| Action-Spiel: Gulliver
Im Action-Spiel "Gulliver" (Video) schlüpft man in die Rolle einer frechen Möwe gleichen Namens, die ihre Feinde durch Abschießen in aufzusammelnde Nahrung verwandelt. Allerdings ist Gulliver in keiner besonders guten Verfassung und muss sich oft an einem sicheren Ort ausruhen, um wieder zu Kräften zu kommen. Der Autor hat das Spiel als kleinen Zeitvertrieb geschrieben, ohne damit stundenlange Unterhaltung bieten zu wollen. Benötigt wird nur ein Standard-Amiga mit 68000-CPU, 1 MB Chip-RAM und 512 KB weiterer RAM (oder mehr Chip-RAM). (dr)
