|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|02.Jan.2026
| Web-Browser: Unterstützung für Neuveröffentlichung von Voyager erbeten
Neben dem aktuell in unserem Forum zu verfolgenden Beginn der Weiterentwicklung des AWeb-Browsers, versucht das Amigazen-Projekt ebenfalls, Voyager neu zu veröffentlichen. Allerdings fehlt in den Open-Source-Versionen eine wichtige Datei: vapor.h.
Gesucht wird eine Kopie der originalen Include-Datei, die sich bei Voyager und der Vapor-Toolkit-Bibliothek normalerweise unter "/includestuff/macros/vapor.h" befindet. Alle Versionen im Aminet, auf GitHub und anderswo stammen aus dem Jahr 2005 oder später, wobei die Makros für GCC umgeschrieben wurden und die Abwärtskompatibilität mit SAS/C nicht mehr gegeben ist.
Laut der Entwickler müsse es eine frühere Version aus dem Jahr 2000 oder früher geben, die mit SAS/C funktioniert. Sofern jemand diese findet bzw. hat, wird um ein Upload gebeten. (dr)
[Meldung: 02. Jan. 2026, 17:30] [Kommentare: 9 - 03. Jan. 2026, 00:17]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.