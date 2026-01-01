|02.Jan.2026
| Shoot'em Up: Jerboastar vs. The Gersmows
Bereits Ende 2023 hatte Chiron Bramberger eine Box-Version seines mit der Scorpion Engine geschriebenen Shoot'em Up "Jerboastar vs. The Gersmows" (Video) veröffentlicht und im vergangenen Jahr auch eine digitale Download-Version für 6,95 Euro bereitgestellt, worüber wir bislang noch nicht berichtet hatten. Es wird mindestens ein Amiga 500 mit 1 MB RAM benötigt, empfohlen aber ein Amiga 1200 mit 2 MB RAM. (dr)
