| Amiga-Icons von der Kommandozeile aus manipulieren: IconTool
Das in Python geschriebene "IconTool" erlaubt die Manipulation von Piktogrammen von der Shell aus. Neben dem Ändern von Tooltypes, und Austausch bzw. des Exports der beiden verwendeten Bilder beherrscht das mit Glowicons und Newicons kompatible Tool erfahrenen Nutzern auch die direkte Manipulation aller Strukturen der Datei. (cg)
[Meldung: 03. Jan. 2026, 23:31] [Kommentare: 0]
