amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
03.Jan.2026
Chiron Bramberger


 Windows-Anwendung: ADF Opus 2025
Die Windows-Anwendung "ADF Opus" ist ein Dateimanager, der mit ADF-Images umgehen kann. Dank eingebauter Greaseweazle-Unterstützung werden auch echte Disketten unterstützt. Die Anwendung steht unter der GPL und ist kostenlos verfügbar, wer möchte kann dem Entwickler jedoch über seinen Shop eine Spende zukommen lassen. (cg)

[Meldung: 03. Jan. 2026, 23:50] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.