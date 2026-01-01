amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

04.Jan.2026



 Video: FPGA-basierter Amiga-Klon mit RTG-Ausgabe
In seinem jüngsten Video stellt Ranko Rodic seine Arbeit an einem "FPGA-basierten Amiga-Klon der nächsten Generation" (Eigenbeschreibung) vor und erläutert sein Ziel, den Minimig auf moderne FPGA-Plattformen zu migrieren, dessen RTL-Code zu optimieren und das Design modular, portabel und zukunftssicher zu gestalten. (snx)

[Meldung: 04. Jan. 2026, 08:40] [Kommentare: 0]
.
.