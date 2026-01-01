|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|04.Jan.2026
| Video: FPGA-basierter Amiga-Klon mit RTG-Ausgabe
In seinem jüngsten Video stellt Ranko Rodic seine Arbeit an einem "FPGA-basierten Amiga-Klon der nächsten Generation" (Eigenbeschreibung) vor und erläutert sein Ziel, den Minimig auf moderne FPGA-Plattformen zu migrieren, dessen RTL-Code zu optimieren und das Design modular, portabel und zukunftssicher zu gestalten. (snx)
[Meldung: 04. Jan. 2026, 08:40] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.