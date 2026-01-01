|04.Jan.2026
| ACube Systems: Lüfterempfehlung für das Sam440ep
In seinem Neujahrsgruß empfiehlt ACube Systems Besitzern des PowerPC-Mainboards Sam440ep, dessen Komponenten inzwischen gut 19 Jahre ihren Dienst verrichten, beim bislang passiv gekühlten M9-Grafikchip einen Lüfter nachzurüsten.
Ein hierfür geeigneter Artikel sei der für den Raspberry Pi gedachte Kühlkörper-Lüfter LD3007MS. Die Stromversorgung erfolgt über den Anschluss J17 auf dem Sam440ep. Das rote Kabel müsse an Pin 1, das schwarze an Pin 4 angeschlossen werden. Der Lüfter kostet auf den einschlägigen Verkaufsplattformen aktuell etwas über drei Euro, ein Foto im Einbauzustand finden Sie unter dem Titellink. (snx)
