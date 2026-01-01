|04.Jan.2026
| AmigaRemix: Weitere Lieder hinzugefügt
AmigaRemix stellt neue Abmischungen bekannter Soundtracks von Amiga-Spielen als MP3-Dateien zum Herunterladen bereit. Seit unserer letzten Meldung kamen folgende Titel hinzu:
(snx)
- Lotus III, Space Ninja (Special Remix)
- Memorial Theme (2025 Edit)
- Hostages
- Enigma Gun (Ibiza Sunset Edit)
- Over the Net (GENIAS) - 2025 Remix
- World Cup 90 (GENIAS) - 2025 Remix
- The Last Star - Song for Pascal intro tune
[Meldung: 04. Jan. 2026, 08:40] [Kommentare: 0]
