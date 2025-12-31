|ENGLISH VERSION
|04.Jan.2026
| WHDLoad: Neue Pakete bis 03.01.2026
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die folgenden Installationspakete wurden bis zum 03.01.2026 hinzugefügt:
[Meldung: 04. Jan. 2026, 08:40] [Kommentare: 0]
