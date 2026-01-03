amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
04.Jan.2026



 MorphOS-Storage-Uploads bis 03.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 03.01.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
lamb.lha                  Development/Misc          Tiny Functional Program...
SuperTux_0.7.0_beta1.lha  Games/Platform            SuperTux is an open-sou...
Unreal_1.4.lha            Games/Shoot3D             Unreal Engine 1 v200 so...
OpenTTD_15.0.lha          Games/Strategy            A clone of Transport Ty...
AmigaGPT_2.17.0.lha       Misc                      App for chatting to Cha...
ytSearch_1.6.lha          Multimedia                Search/Play YouTube videos
NetFS_3.4.lha             Network/Filesystem        Network File System for...
Easy2Install_1.4.lha      Network/PackageManager    A package manager to do...
sqlite-3.34.0.lha         Office/Database           SQL database engine
nextvi-2.5.lha            Text/Edit                 Nextvi is a vi/ex edito...
(snx)

[Meldung: 04. Jan. 2026, 08:40] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.