amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
04.Jan.2026



 OS4Depot-Uploads bis 03.01.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 03.01.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
resrc4.lha               dev/mis 141kb 4.1 MC680x0 Disassembler
patchelf.lha             dev/uti 6Mb   4.0 Modification of ELF file attributes
amiarcadia.lha           emu/gam 11Mb  4.0 Signetics-based machines emulator
tmscolor.lha             gra/con 382kb 4.0 Converter from BMP to TMS9928 fo...
iconset_30.lha           gra/ico 2Mb   4.0 Gamefolder & Icons for anoth...
iconset_44.lha           gra/ico 2Mb   4.0 Gamefolder & Icons for 44 di...
deark.lha                uti/arc 7Mb   4.0 Extracting data from various fil...
(snx)

[Meldung: 04. Jan. 2026, 08:41] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.