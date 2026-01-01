amiga-news ENGLISH VERSION
05.Jan.2026



 Print-/PDF-Magazin: Komoda & Amiga plus #29 (polnisch/englisch)
Komoda & Amiga plus ist ein polnisches Print- & PDF-Magazin rund um den C64 und den Amiga, das auch in einer englischen Variante vertrieben wird. Das Heft im A4-Format umfasst 82 Seiten, Hauptthemen der aktuellen Ausgabe sind Hack'n-Slash-Spiele und das 40-jährige Amigajubiläum. (dr)

[Meldung: 05. Jan. 2026, 20:15] [Kommentare: 0]
