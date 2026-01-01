|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
|05.Jan.2026
| Jump'n Run: Pooperino
Pooperino ist ein kleines Jump'n Run mit einem einzigen Bildschirm, in dem Münzen zur Befreiung der Familie gesammelt werden müssen, die von einem bösen Zauberer entführt wurde. Mit dem Spiel versucht der Autor seine Fähigkeiten mit der Scorpion Engine weiter zu verbessern. Pooperino sollte auf jedem Amiga laufen. (dr)
[Meldung: 05. Jan. 2026, 20:20] [Kommentare: 0]
|
