|06.Jan.2026
| DIY-Adapter: PS/2-Eingabegeräte am CD32
Maciej Sees hat auf GitHub zwei Hardware-Projekte für den Eigenbau vorgestellt, die den Anschluss von PS/2-Eingabegeräten am Amiga CD32 ermöglichen. Mit dem DIY-Projekt PS/2 mouse to Amiga CD32 kann eine PS/2-Maus an das CD32 angeschlossen und genutzt werden, das DIY-Projekt PS/2 keyboard to Amiga CD32 ermöglicht den Anschluss einer PS/2-Tastatur an die Amiga-Spielkonsole. Beide Adapterlösungen beinhalten Schaltpläne und Anleitungen zur Umsetzung mit gängigen Bauteilen. (nba)
[Meldung: 06. Jan. 2026, 13:27] [Kommentare: 1 - 06. Jan. 2026, 17:45]
