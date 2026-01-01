AmiVision: IPTV auf 68k-Amigas schauen

Basierend auf demselben Grundkonzept wie AmiStreamRaider (amiga-news.de berichtete) ermöglicht AmiVision das Ansehen von IPTV-Streams auf dem Amiga. Das Softwarepaket besteht aus zwei zentralen Komponenten: einem Server, der als Docker-Container unter x64- oder ARM64-Systemen läuft, sowie einem Client für Amiga 68k, der unter AmigaOS ausgeführt wird.



AmiVision unterstützt Kanallisten aus elf Ländern, eine globale Kanalsuche sowie das Anlegen einer Favoritenliste. Für die Wiedergabe stehen verschiedene Transcoder-Profile zur Verfügung, die von LowRes (180×100) bis hin zu 720p reichen.



Als Systemvoraussetzungen für den Amiga-Client werden ein 68040-Prozessor und AGA-Chipsatz genannt. Empfohlen wird jedoch ein schnelleres System, etwa mit 68060, Vampire oder PiStorm, idealerweise in Kombination mit einer Grafikkarte. Softwareseitig werden AmigaOS 3.2, MUI 3.8, RxMUI ARexx, ein TCP/IP-Stack (z. B. Roadshow, Miami oder Genesis), nettools (curl, nc), die mpega.library sowie der RiVA MPEG Video Player (im Archiv enthalten) vorausgesetzt. Für die Fensterwiedergabe ist ein 16- oder 24-Bit-RTG-Workbench-Screen erforderlich, ebenso eine aktive Internetverbindung.



Der Server benötigt eine x64- oder arm64-CPU, mindestens 2 GB RAM sowie Windows, Linux oder macOS mit installierter Docker Engine und Docker Compose.



Der Download von AmiVision ist gegen eine freiwillige Spende möglich. (nba)



