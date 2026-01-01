amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
07.Jan.2026
Achim Kern (E-Mail)


 Spiel: Hollywood-Umsetzung von Memory Schmemory
Schmemory war zunächst eine AmiBlitz-Umsetzung des Spiels Memory für mehrere Spieler, die AGA-Grafik voraussetzt (amiga-news.de berichtete). Achim Kern hat das Spiel nun mit Hollywood nachgebildet, sodass es für alle davon unterstützten Systeme verfügbar ist. (snx)

[Meldung: 07. Jan. 2026, 10:13] [Kommentare: 1 - 07. Jan. 2026, 16:33]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.